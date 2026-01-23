Gorivo, od danas, skuplje za dinar po litru

Rešetka pre 7 sati
Gorivo, od danas, skuplje za dinar po litru

Dizel i benzin na pumpama u Srbiji poskupeli su danas od 15 časova za jedan dinar po litru, u skladu sa važećom uredbom Vlade Srbije

Prema novoj odluci, litar evrodizela košta 193 dinara, dok je litar benzina evropremijum BMB 95 176 dinara. Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 30. januara, kada će biti doneta nova odluka o maksimalnim maloprodajnim cenama. Cene derivata nafte utvrđuje Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, koje svakih sedam dana donosi odluku u skladu sa Uredbom o ograničavanju visine cena derivata nafte.
