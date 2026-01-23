Nove cene goriva i mogući preokret u vlasničkoj strukturi NIS-a

Od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji važe nove cene goriva.

Litar evro dizela prodaje se po ceni od 193 dinara, dok je litar benzina evropremijum BMB 176 dinara, saopštilo je resorno Ministarstvo. Nove cene važiće do sledećeg petka, 30. januara. U poređenju sa prethodnom nedeljom, i dizel i benzin skuplji su za po jedan dinar. Poskupljenje dolazi u trenutku rasta cena na globalnom tržištu nafte — prema aktuelnim podacima, cena sirove nafte iznosi 59,682 dolara po barelu, dok je cena nafte tipa Brent dostigla 64,364 dolara.