Kakvo nas vreme očekuje u Srbiji za vikend i sledećih sedam dana

U Srbiji se sutra ujutro ponegde očekuje slab mraz, po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne i južne Srbije i kratkotrajna magla, dok će tokom dana biti malo toplije, pre podne sa dužim sunčanim intervalima, a posle podne i uveče sledi prolazno naoblačenje sa jugozapada koje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni, u košavskom području povremeno i jak, a krajem dana na jugu Banata i sa olujnim udarima. Najniža temperatura biće od -2 do 3 stepena, a najviša dnevna od 6 do 12 stepeni. U Timočkoj Krajini tokom celog dana biće oblačno, hladno i tmurno, u drugom delu dana sa ledenom kišom ili zrnastim snegom, a dnevna temperatura biće od 0 do 2 stepena. U Beogradu će