Putinov saveznik ugostio ukrajinsku, rusku i američku delegaciju: Počeli ključni pregovori o kraju rata na istoku Evrope

Mondo pre 37 minuta  |  Aleksandar Blagić
Danas su u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) počeli trilateralni pregovori o kraju rata u Ukrajini u kojima učestvuju ukrajinska, ruska i američka delegacija, javlja " Skaj Njuz".

Ceo mirovni samit je zamišljen da traje dva dana na kom će se razgovarati o ključnim političkim pitanjima kako bi se pronašao zajednički okvir za privođenje kraju sukoba na istoku Evrope koji za mesec dana ulazi u petu godinu. "Razgovori koji su počeli danas u Abu Dabiju trajaće dva dana. Cilj je pronalazak političkog rešenja za prevazilaženje krize", izjavio je ministar spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata, Abdulah bin Zajed. Predsednik Ukrajine Volodimir
