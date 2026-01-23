Picula odgovorio tabloidima na tvrdnje da su hteli da preskoče izložbu o Jasenovcu: Nije istina, EU utemeljena na antifašizmu

N1 Info pre 45 minuta  |  nova.rs
Picula odgovorio tabloidima na tvrdnje da su hteli da preskoče izložbu o Jasenovcu: Nije istina, EU utemeljena na antifašizmu…

Evroparlamentarci su stigli u Beograd, a prošetali su centralnim holom u Skupštini i pogledali izložbu o Jasenovcu.

Na pitanje novinara režimskog medija da li je istina da su evropski poslanici tražili da ne prođu holom gde je postavljena izložba, izvestilac Evropskog parlamenta Tonino Picula rekao je da to nije istina. Iako su predstavnici vlasti juče govorili kako je delegacija Evropskog parlamenta, koja je stigla u Srbiju u posmatračku misiju, „tražila da u Skupštini Srbije ne prođe kroz centralni hol gde je izložba Jasenovac – trajna opomena“, evroposlanici su ipak prošli i
