Akademski plenum traži zastavljanje mera Prištine: "Vodi ka gašenju Univerziteta"

"Akademski plenum" traži hitno zaustavljanje mera koje sprovode institucije u Prištini. Kako ocenjuju, ove mere vode ka faktičkom gašenju Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Kako ističu, ovo je "direktna posledica politike" zvaničnog Beograda. "Pamflet koji na administrativnoj liniji dele pripadnici tzv. kosovske policije, a u kojem se građani Republike Srbije tretiraju kao 'strani državljani', predstavlja jasan i opipljiv dokaz da se faktičko gašenje Univerziteta već sprovodi na terenu", piše u saopštenju. Ovim dokumentom se, dodaju, profesori, saradnici i studenti tog univerziteta svode na "lica bez pravnog statusa, dok se rad