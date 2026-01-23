Raguš: Evroparlamentarci skratili sastanak, pokazali nepoštovanje

RTS pre 19 minuta
Raguš: Evroparlamentarci skratili sastanak, pokazali nepoštovanje

Potpredsednica Narodne skupštine Marina Raguš izjavila je da je delegacija Evropskog parlamenta skratila sastanak sa poslanicima vladajuće koalicije i istakla da je to nezapamćeno nepoštovanje, navodeći da je neophodno da se promeni izvestilac za Srbiju jer je, kako je navela, Tonino Picula loš izbor zbog svoje neobjektivnosti.

Raguš je, na konferenciji za medije u parlamentu, rekla da su poslanici vladajuće koalicije delegaciju EP čekali pola sata, da je sastanak trebalo da traje minimum 40 minuta i da su ga evroparlamentarci skratili uz izgovor da ih čekaju drugi sastanci, a da su prethodno imali dva sa predstavnicima opozicije. Prema njenim rečima, poslanici Skupštine Srbije su sačekali delegaciju EP, a na sastanak su došli jer su članovi delegacije EP koja boravi u Beogradu prethodno
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Elvira Kovač o sastanku sa evroposlanicima: Teme su bile očekivane

Elvira Kovač o sastanku sa evroposlanicima: Teme su bile očekivane

Insajder pre 1 sat
Raguš (SNS): Evroparlamentarci skratili sastanak, pokazali nezapamćeno nepoštovanje

Raguš (SNS): Evroparlamentarci skratili sastanak, pokazali nezapamćeno nepoštovanje

Insajder pre 1 sat
Simonović Bratić: Misiju Evropskog parlamenta ne zanimaju činjenice i istina; Raguš: Delagacija bez interesovanja za prava…

Simonović Bratić: Misiju Evropskog parlamenta ne zanimaju činjenice i istina; Raguš: Delagacija bez interesovanja za prava Srba sa KiM i nezakonite proteste

RTV pre 1 sat
Kovač: Nadam se da će sledeća rezolucija EP o Srbiji biti mnogo objektivnija

Kovač: Nadam se da će sledeća rezolucija EP o Srbiji biti mnogo objektivnija

RTV pre 1 sat
Kovač nakon sastanka sa evroparlamentarcima: Nadam se da će sledeća rezolucija EP o Srbiji biti mnogo objektivnija

Kovač nakon sastanka sa evroparlamentarcima: Nadam se da će sledeća rezolucija EP o Srbiji biti mnogo objektivnija

Blic pre 1 sat
Delegacija Odbora za spoljne poslove EP završila posetu Skupštini Srbije: Sastali se sa predstavnicima akademske zajednice…

Delegacija Odbora za spoljne poslove EP završila posetu Skupštini Srbije: Sastali se sa predstavnicima akademske zajednice (foto)

Blic pre 1 sat
Evropski parlamentarci u poseti Narodnoj skupštini: Razgovori o napretku Srbije u procesu pristupanja EU

Evropski parlamentarci u poseti Narodnoj skupštini: Razgovori o napretku Srbije u procesu pristupanja EU

Newsmax Balkans pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeIzboriTonino Picula

Politika, najnovije vesti »

Đurić: Regionalna saradnja na Zapadnom Balkanu postala pitanje nacionalne bezbednosti

Đurić: Regionalna saradnja na Zapadnom Balkanu postala pitanje nacionalne bezbednosti

RTV pre 29 minuta
Sorensen: EU očekuje da Zajednička komisija doprinese razjašnjavanju sudbine nestalih

Sorensen: EU očekuje da Zajednička komisija doprinese razjašnjavanju sudbine nestalih

RTV pre 44 minuta
Smenjen načelnik hirurgije u Knjaževcu, jedan od nosilaca izborne liste Novog DSS

Smenjen načelnik hirurgije u Knjaževcu, jedan od nosilaca izborne liste Novog DSS

Nova pre 14 minuta
EU ukida kaznene mere Kosovu

EU ukida kaznene mere Kosovu

Vreme pre 14 minuta
Opozicija tražila od misije EP povlačenje novca iz fondova i sankcije funkcionerima SNS

Opozicija tražila od misije EP povlačenje novca iz fondova i sankcije funkcionerima SNS

Pravda pre 34 minuta