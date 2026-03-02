"Stanje je i dalje ozbiljno, ali..." Oglasio se tim lekara Ivice Dačića: Ovo su najnovije informacije o njegovom stanju

Blic pre 3 sata
"Stanje je i dalje ozbiljno, ali..." Oglasio se tim lekara Ivice Dačića: Ovo su najnovije informacije o njegovom stanju
Tim lekara Kliničkog centra Srbije objavio je da ima više razloga za optimizam u vezi zdravstvenog stanja Ivice Dačića nego prethodnih dana Stanje pacijenta je i dalje ozbiljno, ali se nastavljaju mere intenzivnog lečenja Tim lekara Kliničkog centra Srbije oglasio se sa najnovijim informacijama o zdravstvenom stanju ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića. - Na osnovu najnovijih analiza i parametara koji su se pratili, možemo da kažemo da danas, više nego ranijih
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Klinički centar: Dačićevo stanje ozbiljno, ali ima razloga za optimizam

Klinički centar: Dačićevo stanje ozbiljno, ali ima razloga za optimizam

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićMinistar unutrašnjih poslova

Politika, najnovije vesti »

„Utisak nedelje“: Nekoliko imena sa studentske liste zaustavilo komunikaciju s opozicijom

„Utisak nedelje“: Nekoliko imena sa studentske liste zaustavilo komunikaciju s opozicijom

Danas pre 48 minuta
Sutra odluka o pritvoru Aca Đukanovića, oglasio se njegov advokat: "Sudija je detaljno ispitao sve okolnosti koje po zakonu…

Sutra odluka o pritvoru Aca Đukanovića, oglasio se njegov advokat: "Sudija je detaljno ispitao sve okolnosti koje po zakonu treba da ispita"

Blic pre 2 sata
Avokat: Sutra odluka o određivanju pritvora biznismenu Acu Đukanoviću

Avokat: Sutra odluka o određivanju pritvora biznismenu Acu Đukanoviću

Danas pre 1 sat
Klinički centar: Dačićevo stanje ozbiljno, ali ima razloga za optimizam

Klinički centar: Dačićevo stanje ozbiljno, ali ima razloga za optimizam

Danas pre 3 sata
Može li Kurti da se „samoopredeli“ za drugačiji stav o ZSO?

Može li Kurti da se „samoopredeli“ za drugačiji stav o ZSO?

Danas pre 3 sata