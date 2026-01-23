Delegacija Odbora za spoljne poslove EP u Skupštini Srbije

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Delegacija Odbora za spoljne poslove EP u Skupštini Srbije

BEOGRAD - Delegacija Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta posetiće danas Skupštinu Srbije i tokom posete će se sastati sa potpredsednicom parlamenta i predsednicom Odbora za evropske integracije Elvirom Kovač, kao i sa poslanicima vladajuće koalicije i opozicije.

Prvi sastanak zakazan je sa Elvirom Kovač za 8.30 časova, dok će se sa predstavnicima poslaničkih grupa opozicije sastati u 9.15 časova, a kako se navodi na sajtu skupštine, sastanak sa predstavnicima poslaničkih grupa vladajuće koalicije predviđen je za 10.35 sati. Dan uoči posete evroposlanika, na sednici Skupštine Srbije saopšteno je i da su gosti iz EP tražili od domaćina da ih do sale, gde će biti održani sastanci, sprovedu sporednim hodnicima, a predsednica
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Delegacija Odbora za spoljne poslove EP sutra u Skupštini Srbije

Delegacija Odbora za spoljne poslove EP sutra u Skupštini Srbije

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština Srbije

Politika, najnovije vesti »

Delegacija Odbora za spoljne poslove EP u Skupštini Srbije

Delegacija Odbora za spoljne poslove EP u Skupštini Srbije

RTV pre 1 sat
Završena sednica Skupštine Srbije, nastavak u utorak od 10 časova

Završena sednica Skupštine Srbije, nastavak u utorak od 10 časova

Danas pre 3 sata
Šta znači pobeda

Šta znači pobeda

Radar pre 4 sati
Završen protest u Novom sadu, poručeno: "Vidimo sutra i svaki naredni dan"

Završen protest u Novom sadu, poručeno: "Vidimo sutra i svaki naredni dan"

Novi magazin pre 4 sati
Delegacija Odbora za spoljne poslove EP sutra u Skupštini Srbije

Delegacija Odbora za spoljne poslove EP sutra u Skupštini Srbije

Blic pre 6 sati