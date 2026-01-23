Sutra malo toplije, uveče prolazno naoblačenje

Serbian News Media pre 2 sata
Sutra malo toplije, uveče prolazno naoblačenje

U Srbiji će sutra ujutro biti ponegde slab mraz, a po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne i južne Srbije kratkotrajna magla, dok če tokom dana malo toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Sutra pre podne biće sa dužim sunčanim intervalima, posle podne i uveče prolazno naoblačenje sa jugozapada koje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu. Istočni i jugoistočni vetar će biti slab doumeren, ali u košavskom području povremeno jak, a krajem dana na jugu Banata i sa olujnim udarima. Najniža temperatura biće od minus dva do tri stepena Celzijusa, a najviša dnevna od šest do 12 stepeni. U Timočkoj Krajini tokom celog dana će biti oblačno, hladno i tmurno,
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza 24. januar 2026.

Vremenska prognoza 24. januar 2026.

RTS pre 24 minuta
RHMZ izdao upozorenje na ledenu kišu: U pojedinim delovima Srbije moguća i poledica

RHMZ izdao upozorenje na ledenu kišu: U pojedinim delovima Srbije moguća i poledica

Mondo pre 24 minuta
RHMZ se upravo oglasio upozorenjem! Ono što nas očekuje sutra nosiće sve pred sobom

RHMZ se upravo oglasio upozorenjem! Ono što nas očekuje sutra nosiće sve pred sobom

Blic pre 54 minuta
RHMZ izdao upozorenje za ovaj deo Srbije: Biće ledene kiše i poledice

RHMZ izdao upozorenje za ovaj deo Srbije: Biće ledene kiše i poledice

Telegraf pre 1 sat
Ne dajte da vas sunce prevari! Nakon lepog dana, sledi veliki preokret: Evo kakvo nas vreme čeka

Ne dajte da vas sunce prevari! Nakon lepog dana, sledi veliki preokret: Evo kakvo nas vreme čeka

Telegraf pre 3 sata
RHMZ izdao upozorenje na pojavu ledostaja, Srbijavode: Porast vodostaja Velike Morave

RHMZ izdao upozorenje na pojavu ledostaja, Srbijavode: Porast vodostaja Velike Morave

RTV pre 3 sata
Subota u Novom Sadu: Moguća kiša, sunce, manji minus ujutru

Subota u Novom Sadu: Moguća kiša, sunce, manji minus ujutru

Radio 021 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

NUNS osudio pretnje novinaru Radara i targetiranje reporterki N1

NUNS osudio pretnje novinaru Radara i targetiranje reporterki N1

Danas pre 19 minuta
Magične lokacije koje nisu ušle u „Igre prestola“, ali su kao stvorene za buduće epske serijale

Magične lokacije koje nisu ušle u „Igre prestola“, ali su kao stvorene za buduće epske serijale

Danas pre 29 minuta
Na plakatima u Kuli taretirane novinarke N1, LSV osudio govor mržnje

Na plakatima u Kuli taretirane novinarke N1, LSV osudio govor mržnje

Danas pre 1 sat
Igor Božić nakon sastanka sa evroparlamentarcima: Želeli da čuju o medijskoj sceni iz prve ruke

Igor Božić nakon sastanka sa evroparlamentarcima: Želeli da čuju o medijskoj sceni iz prve ruke

Danas pre 1 sat
„Direktor javnog servisa mora biti vrhunsko novinarsko ime“: Zašto ih nema među kandidatima i šta je sporno kod Manje Grčić?…

„Direktor javnog servisa mora biti vrhunsko novinarsko ime“: Zašto ih nema među kandidatima i šta je sporno kod Manje Grčić?

Danas pre 1 sat