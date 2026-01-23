Sutra malo toplije, uveče prolazno naoblačenje

U Srbiji će sutra ujutro biti ponegde slab mraz, a po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne i južne Srbije kratkotrajna magla, dok če tokom dana malo toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Sutra pre podne biće sa dužim sunčanim intervalima, posle podne i uveče prolazno naoblačenje sa jugozapada koje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu. Istočni i jugoistočni vetar će biti slab doumeren, ali u košavskom području povremeno jak, a krajem dana na jugu Banata i sa olujnim udarima. Najniža temperatura biće od minus dva do tri stepena Celzijusa, a najviša dnevna od šest do 12 stepeni. U Timočkoj Krajini tokom celog dana će biti oblačno, hladno i tmurno,