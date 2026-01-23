Kremlj: Završen sastanak Putina i Vitkofa, trajao više od tri i po sata /video/

Razgovori predsednika Rusije Vladimira Putina i specijalnog izaslanika američkog predsednika Stivena Vitkofa i biznismena Džareda Kušnera o ukrajinskoj krizi završeni su u Moskvi, saopštila je pres služba Kremlja.

Sastanak je trajao više od tri i po sata. Sa ruske strane, sastanku su prisustvovali pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov i specijalni izaslanik Kiril Dmitrijev, dok se u američkoj delegaciji, osim Vitkofa i Kušnera, nalazio i komesar savezne službe za nabavke Uprave za opšte usluge SAD Džoš Gruenbaum. Glavna tema sastanka bila je rešavanje ukrajinskog pitanja. Putin se već sedmi put lično sastao sa Vitkofom kako bi razgovarali o ovom pitanju. Istovremeno,