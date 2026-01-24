Rajaković stao na put najboljem timu meseca

Košarkaši Toronta slavili su kao gosti protiv Portlanda (110:98), u meču NBA lige.

Tim Darka Rajakovića upisao je treći uzastopni trijumf i to protiv najboljeg tima u NBA ligi u januaru mesecu. Blejzersi su imali 9-2 do ovog susreta, ali rešenja za Reptorse nisu imali. Sada su na skoru 23-23, dok je Toronto na 28-19. Gosti su već u prvom kvartalu stekli dvocifrenu prednost, ali je Portland uzvratio nešto kasnije i u trećoj četvrti čak stekao vođstvo. Nije to dugo trajalo, Reptorsi su u poslednjoj deonici serijom poena opet stekli finu zalihu i