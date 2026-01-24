Sutra tematska sednica Vlade Srbije, prisustvuje i Vučić: Ovo su ključna pitanja koja će razmatrati

Sastanak će biti održan u Palati Srbija sa početkom u 11:00 časova Razmatraće se realizacija nacionalnih razvojnih i infrastrukturnih projekata, uključujući Ekspo Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra u Beogradu, na poziv premijera Đura Macuta, tematskoj sednici Vlade Srbije.

Kako je saopšteno iz Vlade Srbije, na sednici će biti razmatrana ključna pitanja od strateškog značaja za Republiku Srbiju, sa posebnim osvrtom na ukupne političke i ekonomske prilike u zemlji i svetu, kao i na realizaciju razvojnih i infrastrukturnih projekata od nacionalnog značaja, među kojima je i projekat Ekspo. Predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut na sednicu je pozvao i predsednicu Skupštine Anu Brnabić. Sednica će biti održana u Palati Srbija s početkom u