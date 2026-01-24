Premijer RS posle sastanka s premijerom Srbije: Osećamo se jače uz većeg i jačeg brata

Danas pre 2 sata  |  Beta
Premijer RS posle sastanka s premijerom Srbije: Osećamo se jače uz većeg i jačeg brata
Predsednik Vlade Republike Srpske (RS) Savo Minić je danas izjavio na Tari, u Srbiji, gde se sastao s premijerom Srbije Đurom Macutom da nema opštine u RS u kojoj Srbija nije nešto izgradila i da je za RS veoma važna spoznaja da je jaka Srbija uz nju. „Republika Srpska se oseća jačom kada zna da uz sebe ima većeg i jačeg brata“, rekao je Minić. Minić i Macut su zaključak kojim se prihvata protokol o formiranju mešovite radne grupe za projekat „Višegrad – Vardište –
