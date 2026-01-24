Srbija i Republika Srpska potpisale protokol za projekat obnove pruge od Višegrada do Mokra Gore

Vesti online pre 18 minuta  |  Sputnik, Vesti online (J. V.)
Srbija i Republika Srpska potpisale protokol za projekat obnove pruge od Višegrada do Mokra Gore

Premijeri Republike Srpske Savo Minić i Srbije Đuro Macut potpisali su zaključak kojim se usvaja Protokol o obrazovanju mešovite radne grupe za projekat revitalizacije pruge”Višegrad – Vardište – Mokra Gora” između vlada Srpske i Srbije.

Nakon zajedničke sednice Vlade Srbije i Vlade Republike Srpske koja je održana na Tari, dva premijera su razgovarali o unapređenju saradnje Srpske i Srbije u oblasti saobraćajne infrastrukture.
