Srbija i Republika Srpska potpisale protokol za projekat obnove pruge od Višegrada do Mokra Gore

Premijeri Republike Srpske Savo Minić i Srbije Đuro Macut potpisali su zaključak kojim se usvaja Protokol o obrazovanju mešovite radne grupe za projekat revitalizacije pruge”Višegrad – Vardište – Mokra Gora” između vlada Srpske i Srbije.

Nakon zajedničke sednice Vlade Srbije i Vlade Republike Srpske koja je održana na Tari, dva premijera su razgovarali o unapređenju saradnje Srpske i Srbije u oblasti saobraćajne infrastrukture. Ukidaju se takse prilikom ulaska u Nacionalni park Tara za vozila tablica UE i BB Vlada Republike Srbije utvrdila je na sednici Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, kojim je predviđeno oslobađanje od plaćanja naknade za