"Zaslužuju da se o njima govori istinito", princ Hari reagovao na uvredu Donalda Trampa: "Izgubio sam prijatelje tamo"

Princ Hari je kazao da je zbog učešća u ratu u Avganistanu "zauvek promenjeno hiljade života" Trampovi komentari izazvali su reakcije, uključujući izjave britanskog premijera Kir Starmera Britanski princ Hari izjavio je danas, odgovarajući na komentare američkog predsednika Donalda Trampa da NATO trupe nisu bile na prvoj liniji fronta u Avganistanu, da "žrtve" koje su NATO snage podnele u tom sukobu "zaslužuju da se o njima govori istinito i sa poštovanjem". -