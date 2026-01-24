"Zaslužuju da se o njima govori istinito", princ Hari reagovao na uvredu Donalda Trampa: "Izgubio sam prijatelje tamo"

Blic pre 1 sat
"Zaslužuju da se o njima govori istinito", princ Hari reagovao na uvredu Donalda Trampa: "Izgubio sam prijatelje tamo"
Princ Hari je kazao da je zbog učešća u ratu u Avganistanu "zauvek promenjeno hiljade života" Trampovi komentari izazvali su reakcije, uključujući izjave britanskog premijera Kir Starmera Britanski princ Hari izjavio je danas, odgovarajući na komentare američkog predsednika Donalda Trampa da NATO trupe nisu bile na prvoj liniji fronta u Avganistanu, da "žrtve" koje su NATO snage podnele u tom sukobu "zaslužuju da se o njima govori istinito i sa poštovanjem". -
Princ Hari osudio Trampov komentar o vojsci u Avganistanu

Danas pre 2 sata
Starmer: Izjave predsednika Trampa smatram uvredljivim i užasnim

Danas pre 5 sati
Bombaš samoubica napao goste venčanja u Pakistanu, petoro poginulih

Danas pre 1 sat
(Video) Šokantni obrt u slučaju kluba smrti: Suvlasnik bara u kom je stradalo 40 osoba za Novu godinu na slobodi uz kauciju

Blic pre 20 minuta
(Video) "Sahranićemo je u belom, kao mladu" Oglasio se otac Hristine koja je nastradala ispred kuće u stravičnom nevremenu

Blic pre 55 minuta
Snažan zemljotres pogodio Tursku, treslo se u blizini Izmira

Blic pre 1 sat
(Video) Donbas je Putinov Grenland: Rusija očajnički pokušava da osvoji ovaj komad ukrajinske zemlje, postao je ključna…

Blic pre 1 sat