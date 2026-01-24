Žena se zaustavila se nasred puta kako bi sklonila stenu: Koliko god je bilo teško nije odustajala, a onda se pojavio on (video)

Pomogao joj je vozač koji se zaustavio, te su zajedničkim snagama uklonili stenu Devojka je, uprkos riziku po sopstvenu sigurnost, pokušala sama da ukloni prepreku Snimak hrabre devojke koja je rizikovala sopstvenu bezbednost kako bi zaštitila druge učesnike u saobraćaju pojavio se na društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije.

Na magistralnom putu Mali Zvornik–Ljubovija, usled odrona, nasred kolovoza se našla velika stena, koja je u potpunosti blokirala jednu saobraćajnu traku i predstavljala ozbiljnu opasnost za vozače. Ono što je posebno bilo opasno je činjenica da je stena pala odmah iza prilično oštre krivine. U trenutku kada su mnogi prolazili usporeno ili se zaustavljali, mlada devojka odlučila je da izađe iz automobila i pokuša da ukloni prepreku sa puta, iako je time dovela u