Trump preti Kanadi carinama od 100 odsto zbog približavanja Kini

Predsednik SAD Donald Trump zapretio je Kanadi carinama od 100 odsto na sav njen izvoz u SAD ukoliko zaključi trgovinski sporazum sa Kinom, čime su dodatno eskalirane tenzije između Vašingtona i severnog suseda.

Trump je, nazivajući premijera Marka Carneyja "guvernerom Carneyjem", rekao da je kanadski lider "teško pogrešio" time što je dozvolio Kini da poveća izvoz električnih vozila u Kanadu. Trump je ranije provocirao Kanadu idejom da bi trebalo da postane 51. američka savezna država. "Kina će pojesti Kanadu, potpuno je progutati, uključujući uništavanje njihovih kompanija, društvene strukture i opšteg načina života", napisao je Trump na društvenim mrežama. "Ako Kanada