Tramp zapretio Kanadi carinom od 100 odsto ako sklopi trgovinski sporazum sa Kinom

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će SAD uvesti carinu od 100 odsto na sav kanadski uvoz ukoliko Kanada sklopi trgovinski sporazum sa Kinom.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži naveo da se kanadski premijer Mak Karni, koga je nazvao guvernerom, jako vara ako misli da će od Kanade napraviti tranzitnu luku za Kinu da šalje robu i proizvode u Sjedinjene Američke Države. “Kina bi u tom slučaju u potpunosti progutala Kanadu, uključujući uništenje njihovih preduzeća, društvenog tkiva i opšteg načina života”, napisao je Tramp. Karni je u ponedeljak u Pekingu potpisao sporazum sa kineskim predsednikom Si