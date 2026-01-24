Tramp zapretio Kanadi carinom od 100 odsto ako sklopi trgovinski sporazum sa Kinom

Vesti online pre 24 minuta  |  Sputnik, Vesti online (J. V.)
Tramp zapretio Kanadi carinom od 100 odsto ako sklopi trgovinski sporazum sa Kinom

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će SAD uvesti carinu od 100 odsto na sav kanadski uvoz ukoliko Kanada sklopi trgovinski sporazum sa Kinom.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži naveo da se kanadski premijer Mak Karni, koga je nazvao guvernerom, jako vara ako misli da će od Kanade napraviti tranzitnu luku za Kinu da šalje robu i proizvode u Sjedinjene Američke Države. “Kina bi u tom slučaju u potpunosti progutala Kanadu, uključujući uništenje njihovih preduzeća, društvenog tkiva i opšteg načina života”, napisao je Tramp. Karni je u ponedeljak u Pekingu potpisao sporazum sa kineskim predsednikom Si
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Tramp; Carine od 100 odsto Kanadi ako sklopi trgovinski sporazum sa Kinom; Tokom hapšenja Madura vojska SAD koristila tajno…

Tramp; Carine od 100 odsto Kanadi ako sklopi trgovinski sporazum sa Kinom; Tokom hapšenja Madura vojska SAD koristila tajno oružje "diskombobulator"

RTV pre 1 sat
Tramp preti Kanadi carinama od 100 odsto ako ne prekine trgovinske pregovore sa Kinom

Tramp preti Kanadi carinama od 100 odsto ako ne prekine trgovinske pregovore sa Kinom

Serbian News Media pre 29 minuta
Tramp preti Kanadi carinama od 100 odsto ako ne prekine pregovore s Kinom

Tramp preti Kanadi carinama od 100 odsto ako ne prekine pregovore s Kinom

Radio 021 pre 44 minuta
Trump preti Kanadi carinama od 100 odsto zbog približavanja Kini

Trump preti Kanadi carinama od 100 odsto zbog približavanja Kini

Bloomberg Adria pre 1 sat
Tramp preti Kanadi carinom od sto odsto ako ne prekine trgovinske pregovore s Kinom

Tramp preti Kanadi carinom od sto odsto ako ne prekine trgovinske pregovore s Kinom

Danas pre 1 sat
Tramp preti Kanadi carinama od 100 odsto ako ne prekine trgovinske pregovore s Kinom

Tramp preti Kanadi carinama od 100 odsto ako ne prekine trgovinske pregovore s Kinom

Nedeljnik pre 1 sat
Tramp zapretio Kanadi carinom od 100 odsto ako sklopi trgovinski sporazum sa Kinom

Tramp zapretio Kanadi carinom od 100 odsto ako sklopi trgovinski sporazum sa Kinom

Sputnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezGuvernerTrgovinski sporazumKanadaPekingKinaDonald Trampamerikavestisvet

Svet, najnovije vesti »

Makron predlaže zabranu korišćenja društvenih mreža za mlađe od 15 godina, od sledeće školske godine

Makron predlaže zabranu korišćenja društvenih mreža za mlađe od 15 godina, od sledeće školske godine

Beta pre 4 minuta
Makron predlaže zabranu korišćenja društvenih mreža za mlađe od 15 godina, od sledeće školske godine

Makron predlaže zabranu korišćenja društvenih mreža za mlađe od 15 godina, od sledeće školske godine

Serbian News Media pre 4 minuta
Izaslanici SAD pozvali Netanjahua da otpočne drugu fazu primirja u Pojasu Gaze

Izaslanici SAD pozvali Netanjahua da otpočne drugu fazu primirja u Pojasu Gaze

Nedeljnik pre 14 minuta
Na aerodromu u Berlinu uhapšen pripadnik Hamasa

Na aerodromu u Berlinu uhapšen pripadnik Hamasa

N1 Info pre 24 minuta
Rusija na pregovorima o Ukrajini brani osnovne dogovore sa samita u Enkoridžu

Rusija na pregovorima o Ukrajini brani osnovne dogovore sa samita u Enkoridžu

Sputnik pre 14 minuta