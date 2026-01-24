Na plakatima u Kuli targetirane novinarke N1, LSV osudio govor mržnje

Danas pre 36 minuta  |  N1
Na plakatima u Kuli targetirane novinarke N1, LSV osudio govor mržnje

Novinarke N1 televizije, Sanja Kosović i Ina Džakula, targetirane su na plakatima koji su osvanuli u Kuli i pojedinim mestima te opštine, odnosno Ruski Krstur i Kruščić.

Na plakatima se, pored poruka usmerenih na lokalnu organizaciju „Mladi Kula“, nalaze i fotografije novinarki, prenosi N1. Sanja Kosović prikazana je na vrhu grafički predstavljene piramide, zajedno sa vlasnikom jednog ugostiteljskog objekta iz Kule, dok je Ina Džakula označena na njenom dnu, uz fotografiju preuzetu iz televizijskog uključenja uživo. Isti sadržaj objavljen je i na Instagram stranici „glas.gradjana“, gde se iznose tvrdnje o navodnoj pozadini
