Srbija drastično oslabljena u finalu Evropskog prvenstva?

Danas pre 35 minuta  |  V. R.
Vaterpolisti Srbije su pobedili selekciju Italije rezultatom 17:13 u polufinalu Evropskog prvenstva.

Uspeli su da nadigraju Italijane i pored činjenice da je sudija Margeta u osmom minutu druge deonice dao crveni karton Nikoli Jakšiću (sa pravom zamene). Prema pravilima LEN, crveni karton automatski znači suspenziju na jedan meč, što bi značilo da će Delfini bez kapitena igrati u finalnom meču, ali selekcija Srbije ima pravo na žalbu. Isti sudija je isključio i Dušana Mandića u meču protiv Španije. Srbija u nedelju, 25. januara od 20.30 igra protiv Mađarske za
