Već viđeno: Crveni karton za kapitena Srbije u polufinalu sa Italijom

Vaterpolisti Srbije vode protiv Italije sa 9:7 u polufinalu Evropskog prvenstva, a u nastavku neće moći da računaju na kapitena Nikolu Jakšića koji je zaradio crveni karton.

Naposredno pred kraj druge četvrtine dosuđen je petarac za Srbiju, ali posle gledanja VAR-a dodeljen je crveni karton Nikoli Jakšiću (sa pravom zamene). Posle ove odluke je selektor Uroš Stevanović pobesneo pored bazena, te je burno reagovao nakon odluke sudije Slovenca Borisa Margete koji je i u grupnoj fazi doneo sličnu meru protiv Dušana Mandića kada je zbog „brutalitija“ isključio srpskog reprezentativca iz igre, a „delfini“ igrali sa igračem manje četiri