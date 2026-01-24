Najmanje 16 američkih država proglasilo vanredno stanje u očekivanju oluje

Euronews pre 5 sati  |  Autor: Tanjug
Najmanje 16 američkih država proglasilo vanredno stanje u očekivanju oluje

Najmanje 16 američkih saveznih država proglasilo je vanredno stanje u očekivanju oluje koja će pogoditi veći deo Sjedinjenih Američkih Država, donoseći obilne snežne padavine i arktičke temperature, prenosi danas ABC.

Vanredno stanje do sada su proglasile Alabama, Arkanzas, Džordžija, Kanzas, Kentaki, Luizijana, Merilend, Misisipi, Misuri, Nju Džerzi, Njujork, Severna Karolina, Južna Karolina, Tenesi, Teksas i Virdžinija, a vanredno stanje proglasio je i glavni grad Vašington. Zbog oluje je otkazano više od 2.300 letova širom Sjedinjenih Američkih Država koji su zakazani za sutra, a dva aerodroma u Dalasu su najteže pogođena. Ministarka za unutrašnju bezbednost Kristi Noem je u
