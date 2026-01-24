Oluja otkazala na stotine letova, proglašeno vanredno stanje

Vanredno stanje proglasio je i glavni grad SAD, Vašington

Više od 180 miliona ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama je u pripravnosti zbog snežne oluje koja se proteže od Novog Meksika do Mejna, a do sada je otkazano više od 9.000 letova tokom vikenda, prema podacima internet stranica za praćenje letova FlightAware. Najmanje 3.259 letova otkazano je danas, a dodatnih 5.826 je otkazano za sutra, prenosi Ej-Bi-Si njuz. Kancelarija za upravljanje kadrovima objavila je da će sve federalne kancelarije u oblasti Vašingtona