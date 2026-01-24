Polarni vrtlog u Americi: Ugroženo 180 miliona ljudi, temperatura pada daleko ispod 0, otkazano više od 9.000 avionskih letova…

VIŠE od 180 miliona ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama je u pripravnosti zbog snežne oluje koja se proteže od Novog Meksika do Mejna, a do sada je otkazano više od 9.000 letova tokom vikenda, prema podacima internet stranica za praćenje letova FlightAware.

Foto: Jovana Švedić Najmanje 3.259 letova otkazano je danas, a dodatnih 5.826 je otkazano za sutra, prenosi ABC njuz. Kancelarija za upravljanje kadrovima objavila je da će sve federalne kancelarije u oblasti Vašingtona biti zatvorene u ponedeljak. Vanredno stanje zbog približavanja oluje proglasilo je najmanje 18 saveznih država, među kojima su Alabama, Arkanzas, Delaver, Džordžija, Kanzas, Kentaki, Luizijana, Merilend, Misisipi, Misuri, Nju Džerzi, Njujork,