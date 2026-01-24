Otkazani letovi širom SAD zbog snežne oluje

N1 Info pre 2 sata  |  Beta/AP
Otkazani letovi širom SAD zbog snežne oluje

Oko 12.000 letova širom SAD, planiranih za vikend, otkazano je danas nakon što je velika snežna i ledena oluja napravila haos širom zemlje, preteći da izazove i prekide u snabdevanju električnom energijom.

Oko 140 miliona ljudi, ili više od 40 odsto stanovništva SAD, bilo je pod upozorenjem na zimsku oluju od Novog Meksika do Nove Engleske. Prognoza Nacionalne meteorološke službe upozorila je na široko rasprostranjene jake snežne padavine i ledeni pojas koji se proteže od istočnog Teksasa do Severne Karoline. Danas je u delovima jugoistočne Oklahome, istočnog Teksasa i delovima Luizijane prijavljeno 0,6 centimetara leda. Meteorolozi su rekli da će odmah posle te
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

(Foto) Snežna oluja paralisala veliki deo Amerike, na udaru 140 miliona ljudi, temperatura išla i do -40, otkazano 120.000…

(Foto) Snežna oluja paralisala veliki deo Amerike, na udaru 140 miliona ljudi, temperatura išla i do -40, otkazano 120.000 letova

Dnevnik pre 3 minuta
Oko 12.000 letova otkazano širom SAD zbog snežne oluje

Oko 12.000 letova otkazano širom SAD zbog snežne oluje

Radio 021 pre 2 sata
Snežna oluja otkazala više od 900 avionskih letova u SAD, vanredno stanje u najmanje 18 država, kao i u Vašingtonu

Snežna oluja otkazala više od 900 avionskih letova u SAD, vanredno stanje u najmanje 18 država, kao i u Vašingtonu

Euronews pre 4 sati
Oluja otkazala na stotine letova, proglašeno vanredno stanje

Oluja otkazala na stotine letova, proglašeno vanredno stanje

Politika pre 4 sati
Polarni vrtlog u Americi: Ugroženo 180 miliona ljudi, temperatura pada daleko ispod 0, otkazano više od 9.000 avionskih letova…

Polarni vrtlog u Americi: Ugroženo 180 miliona ljudi, temperatura pada daleko ispod 0, otkazano više od 9.000 avionskih letova

Večernje novosti pre 4 sati
Otkazano oko 8.000 letova u SAD: Najavljena snežna oluja, upozorenje za više od 140 miliona ljudi

Otkazano oko 8.000 letova u SAD: Najavljena snežna oluja, upozorenje za više od 140 miliona ljudi

Euronews pre 5 sati
Zbog zimske oluje u SAD za vikend otkazano više od 8.000 avionskih letova

Zbog zimske oluje u SAD za vikend otkazano više od 8.000 avionskih letova

Insajder pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Meksiko

Svet, najnovije vesti »

"Minesota je okupirana" Haos na ulicama nakon što je agent ubio medicinskog tehničara, bačene dimne bombe na demonstrante…

"Minesota je okupirana" Haos na ulicama nakon što je agent ubio medicinskog tehničara, bačene dimne bombe na demonstrante (foto)

Blic pre 8 minuta
Grkljan prerezan, ležala je u lokvi krvi Marijanu (24) ubica je udarao, davio, bila je skoro obezglavljena: Njen dželat je i…

Grkljan prerezan, ležala je u lokvi krvi Marijanu (24) ubica je udarao, davio, bila je skoro obezglavljena: Njen dželat je i dalje na slobodi, a policija o njemu zna samo dve stvari (foto)

Blic pre 38 minuta
Horor tragedija potresla Rim: Muškarac ubio suprugu, dve nedelje kasnije roditelji počinili samoubistvo: "Sine, morali smo"

Horor tragedija potresla Rim: Muškarac ubio suprugu, dve nedelje kasnije roditelji počinili samoubistvo: "Sine, morali smo"

Blic pre 53 minuta
"Slabi su, biće zbrisani!" Raskol sve dublji: Fitilj je zapaljen pre 70 godina, a sada bi sve moglo da eksplodira

"Slabi su, biće zbrisani!" Raskol sve dublji: Fitilj je zapaljen pre 70 godina, a sada bi sve moglo da eksplodira

Blic pre 1 sat
"Hoćemo novac nazad, i to odmah!" Oglasio se Tramp povodom pucnjave u Minesoti: Spominje ilegalne i nasilne strance, ubijeni…

"Hoćemo novac nazad, i to odmah!" Oglasio se Tramp povodom pucnjave u Minesoti: Spominje ilegalne i nasilne strance, ubijeni muškarac bio državljanin SAD

Blic pre 1 sat