Rodrigez: Iz venecuelanskih zatvora oslobođeno 626 ljudi

Euronews pre 7 sati  |  Autor: Tanjug
Rodrigez: Iz venecuelanskih zatvora oslobođeno 626 ljudi

Privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je danas da je 626 ljudi pušteno iz zatvora kao deo tekućeg procesa oslobađanja zatvorenika, ali nije precizirala vremenski okvir u kojem su oni oslobađani.

Venecuelanska grupa za ljudska prava Foro Penal potvrdila je oslobađanje samo 154 politička zatvorenika u Venecueli od 8. januara, prenosi Rojters. Rodrigez je rekla da će u ponedeljak imati razgovor sa visokim komesarom Ujedinjenih nacija za ljudska prava Folkerom Turkom, kako bi zatražila od UN da provere spiskove onih koji su do sada oslobođeni iz zatvora. Iz zatvora su uglavnom oslobođeni politički zatvorenici, a među njima je bilo i stranih državljana.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Iz zatvora u Venecueli oslobođeno više od 600 ljudi, mahom politički zatvorenici

Iz zatvora u Venecueli oslobođeno više od 600 ljudi, mahom politički zatvorenici

Radio 021 pre 12 minuta
Rodrigez: Iz venecuelanskih zatvora oslobođeno 626 ljudi

Rodrigez: Iz venecuelanskih zatvora oslobođeno 626 ljudi

RTV pre 1 sat
Rodrigez: Iz venecuelanskih zatvora oslobođeno 626 ljudi

Rodrigez: Iz venecuelanskih zatvora oslobođeno 626 ljudi

Politika pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNRojtersVenecuela

Svet, najnovije vesti »

Kako je Tramp najnovijim komentarima razbesneo NATO saveznike

Kako je Tramp najnovijim komentarima razbesneo NATO saveznike

RTS pre 36 minuta
Rusija uoči druge runde pregovora: Bez rešenja teritorijalnog pitanja nema dugoročnog sporazuma

Rusija uoči druge runde pregovora: Bez rešenja teritorijalnog pitanja nema dugoročnog sporazuma

Sputnik pre 6 minuta
Rusija: Prekid progona UPC jedan od uslova za rešenje ukrajinske krize

Rusija: Prekid progona UPC jedan od uslova za rešenje ukrajinske krize

Sputnik pre 16 minuta
Amerika najavila vojni samit o bezbednosti zapadne hemisfere

Amerika najavila vojni samit o bezbednosti zapadne hemisfere

Sputnik pre 6 minuta
Jedini čovek koji je Trampu pokazao zube Njegove reči odjekuju svetom: Smirenim tonom porazio je eksplozivnog lidera

Jedini čovek koji je Trampu pokazao zube Njegove reči odjekuju svetom: Smirenim tonom porazio je eksplozivnog lidera

Blic pre 26 minuta