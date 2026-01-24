MOL obznanio na koji način će s Arapima preuzeti NIS

Izvršni direktor MOL grupe za strategiju Đerđ Bača izjavio je da je cilj te mađarske kompanije oduvek bio da dostigne najvišu moguću poziciju na srpskom tržištu, a transakciju sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) u vezi sa otkupom ruskog većinskog vlasništva uporedio je sa akvizicijama INA i Slovnafta, saopšteno je danas.

U najnovijoj epizodi MOL Talks podkasta, Bača je govorio o pozadini kupovine ruskog udela u vlasništvu u NIS, uključujući detalje memoranduma potpisanog sa Srbijom, planiranu strukturu zajedničkog ulaganja sa ADNOC iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i razvoj i budućnost rafinerije u Rijeci, diverzifikaciju snabdevanja regiona i strateški značaj energetskog koridora sever–jug. „Kada se ukaže ovakva prilika, MOL joj pristupa veoma ozbiljno i usmerava sve