Mali: Do 20. marta potpisivanje ugovora o prodaji ruskog udela u NIS-u

Insajder pre 4 sati
Mali: Do 20. marta potpisivanje ugovora o prodaji ruskog udela u NIS-u

Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je danas da se očekuje da do 20. marta bude potpisan konačni ugovor Gaspromnjefta i MOL o kupovini ruskog udela u vlasništvu Naftne industrije Srbije (NIS), dodajući da će se posle toga znati sve i po pitanju vlasničke strukture, prava i obaveza.

"Imajući u vidu da je to za nas bio veliki problem, bez obzira na činjenicu da smo obezbedili i dovoljno rezervi svega, da građani nisu osetili to da više od sto dana nijedan litar sirove nafte u Srbiju nije ušao – to je za nas predstavaljalo veliku neizvesnost", rekao je Mali novinarima u Madridu, gde prisustvuje Sajmu turizma. Mali je rekao da je bila velika neizvesnost u vezi sa NIS, ali da je važno što su Mađari i ADNOK potpisali "term sheet" (terminalni list)
Ključne reči

Sajam turizmaMadridSiniša MalinaftaMOL

