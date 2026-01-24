Izvršni direktor kompanije MOL: Prilika za kupovinu NIS-a istorijska, srpsko tržište za MOL strateško već 20 godina

Izvršni direktor mađarske kompanije MOL, Đerđ Bača, izjavio je da je prilika za kupovinu Naftne industrije Srbije (NIS) istorijska, jer retko dolazi do takvih mogućnosti u sprovođenju korporativnih strategija, kao i da je srpsko tržište strateško tržište za MOL već 20 godina.

Bača je istakao da MOL želi da bude vodeća naftna kompanija na svim tržištima na kojima posluje. „Srpsko tržište je za nas strateško tržište, ono je u našoj strategiji već dugo vremena, otkako smo ušli na srpsko tržište pre skoro 20 godina, želeći da rastemo u Srbiji. Naš nikada izrečeni cilj bio je da dostignemo što višu poziciju na srpskom tržištu. Želimo da budemo najveći igrač u većini zemalja u kojima smo prisutni. Mislim da je ovo istorijska prilika, ona koja