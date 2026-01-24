Vlada Srbije predlaže ukidanje naknade za ulaz u nacionalne parkove vozila stanovnika susednih naselja

Vlada Srbije utvrdila je danas na sednici na Tari Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, kojim se predviđa oslobađanje od plaćanja naknade za ulazak i korišćenje motornih vozila u lokalnim samoupravama sa nacionalnim parkovima i u onima koje se graniče sa parkovima.

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut istakao je da je taj predlog zakona usvojen na inicijativu lokalnih samouprava na čijim se teritorijama nalaze nacionalni parkovi, u cilju pobošljanja kvaliteta građana u tim lokalnim samoupravama, kao i u onima koje se graniče sa njima, saopšteno je iz Vlade. Taj predlog zakona je, kako je dodao, primer partnerskog odnosa države i lokalnih samouprava kako bi se građanima olakšala svakodnevnica. Macut je naveo da građani Bajine