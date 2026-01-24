Vlada usvojila Odluku o utvrđivanju sredstava za stambenu podršku porodicama u 2026. godini

Na današnjoj sednici Vlada Srbije je, na predlog Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, donela Odluku o utvrđivanju iznosa novčanih sredstava u 2026. godini za ostvarivanje prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta.

Sredstva za ovu namenu obezbeđena su Zakonom o budžetu Srbije za 2026. godinu u iznosu od 1.151.536.000,00 dinara, što je značajno povećanje u odnosu na prošlu godinu, kada je u budžetu za ove svrhe bilo opredeljeno 750 miliona dinara, navodi se u saopštenju Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. „Reč je o aktivnosti koja se sprovodi kontinuirano i koja je od velikog značaja i interesa za pomoć i podršku porodicama i majkama, kao i za podsticanje i razvoj