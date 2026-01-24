Akcija Zajedno za studente na Trgu Nikole Pašića, vidljiv odziv građana, ali i pristalica vlasti u Pionirskom parku

Akcija "Zajedno za studente", koju organizuje udruženje IT blokada, počela je danas oko 11 časova na Trgu Nikole Pašića, uz vidljiv odziv građana, ali i prisustvo velikog broja pristalica vlasti u obližnjem ograđenom delu Pionirskog parka.

Jedan od redara u Pionirskom parku rekao je reporterki FoNeta da je u pitanju "javni skup", a nije mogao da odgovori do kada traje i kojim povodom. U taj prostor, kolokvijalno nazvan "Ćacilend", i dalje pristižu grupe ljudi. U okviru skupa koji organizuje IT zajednica, duž Trga Nikole Pašića postavljeni su štandovi lokalnih zborova, akademskih mreža, Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije i drugih, a izloženi su domaći proizvodi - čvarci, suhomesnati