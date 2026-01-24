Akcija Zajedno za studente na Trgu Nikole Pašića, vidljiv odziv građana, ali i pristalica vlasti u Pionirskom parku

N1 Info pre 1 sat  |  FoNet
Akcija Zajedno za studente na Trgu Nikole Pašića, vidljiv odziv građana, ali i pristalica vlasti u Pionirskom parku

Akcija "Zajedno za studente", koju organizuje udruženje IT blokada, počela je danas oko 11 časova na Trgu Nikole Pašića, uz vidljiv odziv građana, ali i prisustvo velikog broja pristalica vlasti u obližnjem ograđenom delu Pionirskog parka.

Jedan od redara u Pionirskom parku rekao je reporterki FoNeta da je u pitanju "javni skup", a nije mogao da odgovori do kada traje i kojim povodom. U taj prostor, kolokvijalno nazvan "Ćacilend", i dalje pristižu grupe ljudi. U okviru skupa koji organizuje IT zajednica, duž Trga Nikole Pašića postavljeni su štandovi lokalnih zborova, akademskih mreža, Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije i drugih, a izloženi su domaći proizvodi - čvarci, suhomesnati
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Akcija Zajedno za studente na Trgu Nikole Pašića, pristalice vlasti se okupile u Pionirskom parku (FOTO)

Akcija Zajedno za studente na Trgu Nikole Pašića, pristalice vlasti se okupile u Pionirskom parku (FOTO)

Insajder pre 49 minuta
Studenti u blokadi danas organizuju skup na Trgu Nikole Pašića

Studenti u blokadi danas organizuju skup na Trgu Nikole Pašića

Blic pre 49 minuta
Akcija „Zajedno uz studente“ u centru Beograda: Veliki transparent „Blokada“ i potpisi za izbore

Akcija „Zajedno uz studente“ u centru Beograda: Veliki transparent „Blokada“ i potpisi za izbore

Nedeljnik pre 49 minuta
„Kukavice, raspiši izbore“: Veliki odziv građana na Trgu Nikole Pašića, akciji „Zajedno za studente“ pridružili se i poznati…

„Kukavice, raspiši izbore“: Veliki odziv građana na Trgu Nikole Pašića, akciji „Zajedno za studente“ pridružili se i poznati glumci

Nova pre 49 minuta
VIDEO Akcija "Zajedno uz studente" u Beogradu: Bazar, potpisi podrške studentima...

VIDEO Akcija "Zajedno uz studente" u Beogradu: Bazar, potpisi podrške studentima...

Radio 021 pre 34 minuta
(BLOG) „Zajedno uz studente“: Na Trgu Nikole Pašića zborovi, glumci, trkači i studenti, okupljanje u toku i u Pionirskom parku…

(BLOG) „Zajedno uz studente“: Na Trgu Nikole Pašića zborovi, glumci, trkači i studenti, okupljanje u toku i u Pionirskom parku (FOTO)

Danas pre 49 minuta
Skup podrške studentima na Trgu Nikole Pašića u Beogradu

Skup podrške studentima na Trgu Nikole Pašića u Beogradu

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Akcija Zajedno za studente na Trgu Nikole Pašića, pristalice vlasti se okupile u Pionirskom parku (FOTO)

Akcija Zajedno za studente na Trgu Nikole Pašića, pristalice vlasti se okupile u Pionirskom parku (FOTO)

Insajder pre 49 minuta
Nakon gužvi za praznike, putnici se pitaju kako će na leto stići do Grčke uz novi EES sistem

Nakon gužvi za praznike, putnici se pitaju kako će na leto stići do Grčke uz novi EES sistem

Forbes pre 49 minuta
Studenti u blokadi danas organizuju skup na Trgu Nikole Pašića

Studenti u blokadi danas organizuju skup na Trgu Nikole Pašića

Blic pre 49 minuta
Akcija „Zajedno uz studente“ u centru Beograda: Veliki transparent „Blokada“ i potpisi za izbore

Akcija „Zajedno uz studente“ u centru Beograda: Veliki transparent „Blokada“ i potpisi za izbore

Nedeljnik pre 49 minuta
„Kukavice, raspiši izbore“: Veliki odziv građana na Trgu Nikole Pašića, akciji „Zajedno za studente“ pridružili se i poznati…

„Kukavice, raspiši izbore“: Veliki odziv građana na Trgu Nikole Pašića, akciji „Zajedno za studente“ pridružili se i poznati glumci

Nova pre 49 minuta