"Ne treba da se plašimo da će studenti stati": Kako je izgledala akcija IT blokade

N1 Info pre 42 minuta  |  Ana Opačić
"Ne treba da se plašimo da će studenti stati": Kako je izgledala akcija IT blokade
Studenti su i dalje tu. Građani su i dalje uz studente. To je poruka koja je poslata sa beogradskog trga Nikole Pašića gde se se okupile organizacije i udruženja koja podržavaju studentsku pobunu. IT zajednica uz studente je od početka. Danas su napunili godinu dana od kako su se udružili pod nazivom - IT BLOKADA. U okviru akcije u organizaciji IT blokade na Trgu Nikole Pašića danas se pumpalo jer... "Problemi su tu, zahtevi nisu ispunjeni, a mi smo ovde da
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Završen skup podrške studentima na Trgu Nikole Pašića: Tokom trajanja skupa i u Pionirskom parku veći broj građana (FOTO…

Završen skup podrške studentima na Trgu Nikole Pašića: Tokom trajanja skupa i u Pionirskom parku veći broj građana (FOTO, VIDEO)

Danas pre 2 sata
Zbog skupa „Zajedno uz studente“, okupili se i SNS lojalisti u Ćacilendu

Zbog skupa „Zajedno uz studente“, okupili se i SNS lojalisti u Ćacilendu

Vreme pre 2 sata
Veliki odziv građana na Trgu Nikole Pašića, akciji „Zajedno za studente“ pridružili se i poznati glumci

Veliki odziv građana na Trgu Nikole Pašića, akciji „Zajedno za studente“ pridružili se i poznati glumci

Pravda pre 3 sata
Akcija Zajedno za studente na Trgu Nikole Pašića, pristalice vlasti se okupile u Pionirskom parku (FOTO)

Akcija Zajedno za studente na Trgu Nikole Pašića, pristalice vlasti se okupile u Pionirskom parku (FOTO)

Insajder pre 6 sati
Akcija Zajedno za studente na Trgu Nikole Pašića, vidljiv odziv građana, ali i pristalica vlasti u Pionirskom parku

Akcija Zajedno za studente na Trgu Nikole Pašića, vidljiv odziv građana, ali i pristalica vlasti u Pionirskom parku

N1 Info pre 6 sati
Studenti u blokadi organizovali skup na Trgu Nikole Pašića

Studenti u blokadi organizovali skup na Trgu Nikole Pašića

Blic pre 6 sati
Akcija "Zajedno za studente" na Trgu Nikole Pašića: Nastavak prikupljanja potpisa za raspisivanje vanrednih izbora

Akcija "Zajedno za studente" na Trgu Nikole Pašića: Nastavak prikupljanja potpisa za raspisivanje vanrednih izbora

Newsmax Balkans pre 6 sati
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Taki se hitno oglasio nakon Asminovih pretnji, Majin otac prozvao Durdžića: "On je odlepio, osuđen je na nju"

Taki se hitno oglasio nakon Asminovih pretnji, Majin otac prozvao Durdžića: "On je odlepio, osuđen je na nju"

Blic pre 17 minuta
"Nisam imala intimne odnose od jula meseca, sanjam ih celu noć" Isplivala šok prepiska naše pevačice: Reakcije su podeljene

"Nisam imala intimne odnose od jula meseca, sanjam ih celu noć" Isplivala šok prepiska naše pevačice: Reakcije su podeljene

Blic pre 7 minuta
Jovana Jeremić slomljena od bola: Podelila emotivni snimak: "Beskrajno mi nedostaješ, volim te"

Jovana Jeremić slomljena od bola: Podelila emotivni snimak: "Beskrajno mi nedostaješ, volim te"

Blic pre 52 minuta
(Foto) Vila sa bazenom opasana zidinama: Ovo je kuća na Kipru koju je kupio Aleksandar Kos - Prijatelj Čede Jovanovića se…

(Foto) Vila sa bazenom opasana zidinama: Ovo je kuća na Kipru koju je kupio Aleksandar Kos - Prijatelj Čede Jovanovića se pohvalio: "Parče raja"

Blic pre 32 minuta
"Zgadila mi se!" Asmin Durdžić osuo drvlje i kamenje po Maji, spremio joj je pakao: Evo šta joj sleduje u ponedeljak (video)

"Zgadila mi se!" Asmin Durdžić osuo drvlje i kamenje po Maji, spremio joj je pakao: Evo šta joj sleduje u ponedeljak (video)

Blic pre 1 sat