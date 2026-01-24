Upozorenja na ledenu kišu, poledicu i olujni vetar u Srbiji tokom vikenda

Upozorenja na ledenu kišu, poledicu i olujni vetar u Srbiji tokom vikenda

RHMZ i Putevi Srbije upozoravaju na ledenu kišu u Timočkoj Krajini, poledicu i olujne udare vetra u košavskom području i na planinama, uz promenljivo vreme i lokalne pljuskove.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za ledenu kišu u Timočkoj Krajini, sa mogućom pojavom poledice u drugom delu dana. Takođe, za večeras i noć očekuje se ledena kiša u Timočkoj Krajini i okolnim brdsko-planinskim predelima. Očekuje se jak i olujni južni i jugoistočni vetar u košavskom području i na planinama, sa udarima do 100 km/h, a na jugu Banata i orkanskim udarima do 110 km/h. RTS Newsmax Balkans Blic Dnevnik Danas

Javno preduzeće "Putevi Srbije" apeluje na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, koriste zimsku opremu i lance u brdovitim i planinskim predelima, te da budu oprezni zbog mogućih poledica i ledene kiše. Upozorenja se odnose na period vikenda, sa posebnim naglaskom na nedelju kada se očekuju najjači udari vetra. Danas Niške vesti RTV RTK Danas Insajder

Vremenski uslovi tokom vikenda biće promenljivi: u većem delu Srbije očekuje se porast temperature do 12-14 stepeni, sa dužim sunčanim intervalima pre podne, dok će posle podne i uveče stići prolazno naoblačenje sa jugozapada koje može doneti kratkotrajnu kišu. Na jugozapadu Srbije i u Timočkoj Krajini magla i niska oblačnost mogu se zadržavati veći deo dana, a uveče se očekuju i pljuskovi sa grmljavinom. U Timočkoj Krajini biće hladnije i oblačno sa susnežicom i ledenom kišom. Danas N1 Info Šabačke novosti Telegraf

