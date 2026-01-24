Upozorenja na ledenu kišu, poledicu i olujni vetar u Srbiji tokom vikenda

Naslovi.ai pre 10 minuta

RHMZ i Putevi Srbije upozoravaju na ledenu kišu u Timočkoj Krajini, poledicu i olujne udare vetra u košavskom području i na planinama, uz promenljivo vreme i lokalne pljuskove.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za ledenu kišu u Timočkoj Krajini, sa mogućom pojavom poledice u drugom delu dana. Takođe, za večeras i noć očekuje se ledena kiša u Timočkoj Krajini i okolnim brdsko-planinskim predelima. Očekuje se jak i olujni južni i jugoistočni vetar u košavskom području i na planinama, sa udarima do 100 km/h, a na jugu Banata i orkanskim udarima do 110 km/h.

Javno preduzeće "Putevi Srbije" apeluje na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, koriste zimsku opremu i lance u brdovitim i planinskim predelima, te da budu oprezni zbog mogućih poledica i ledene kiše. Upozorenja se odnose na period vikenda, sa posebnim naglaskom na nedelju kada se očekuju najjači udari vetra.

Vremenski uslovi tokom vikenda biće promenljivi: u većem delu Srbije očekuje se porast temperature do 12-14 stepeni, sa dužim sunčanim intervalima pre podne, dok će posle podne i uveče stići prolazno naoblačenje sa jugozapada koje može doneti kratkotrajnu kišu. Na jugozapadu Srbije i u Timočkoj Krajini magla i niska oblačnost mogu se zadržavati veći deo dana, a uveče se očekuju i pljuskovi sa grmljavinom. U Timočkoj Krajini biće hladnije i oblačno sa susnežicom i ledenom kišom.