Vozači, poseban oprez u ovom delu Srbije!

Iz "Puteva Srbije" apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni u vožnji ovih dana.

Savetuje se da vozači budu posebno oprezni i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, jer se, prema upozorenju RHMZ, u Timočkoj Krajini i u okolnim brdsko-planinskim predelima, večeras, kao i tokom noći, očekuje kiša koja će se mestimično lediti na tlu. Takođe, prema upozorenju RHMZ-a, u nedelju i tokom noći ka ponedeljku, kao i u ponedeljak ujutro, duvaće jak i olujni južni i jugoistočni vetar, u košavskom području i na planinama sa olujnim udarima, a na