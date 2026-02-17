Bez dogovora mlekara i ministra poljoprivrede, predstavnici udruženja napustili sastanak

RTV pre 43 minuta  |  RTS, Tanjug
Bez dogovora mlekara i ministra poljoprivrede, predstavnici udruženja napustili sastanak

BEOGRAD - Sastanak ministra poljoprivrede Dragana Glamočića i predstavnika udruženja poljoprivrednika u Vladi Srbije su propali, jer su poljoprivrednici koji protestuju zbog, kako kažu, nekontrolisanog uvoza, uvođenja zaštitnih taksa na uvoz mleka u prahu, evaporisanog mleka i tvrdih sireva, napustili sastanak. Dogovor je postignut samo sa predstavnicima udruženja povrtara.

Na sastanak koji je bio zakazan za 13 časova u zgradi vlade Srbije, Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je predstavnike Udruženja poljoprivrednika "Šajkača“, Udruženja "Naše mleko“, Udruženja "Spas i opstanak stočara zapadne Srbije“, Udruženja povrtara "Zablaće“ i Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja. Kako su ranije naveli, cilj sastanka je bio otvoren i konstruktivan razgovor o aktuelnoj situaciji u poljoprivredi, razmatranje zahteva i traženje
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Propali pregovori poljoprivrednika i Vlade, sledi radikalizacija protesta

Propali pregovori poljoprivrednika i Vlade, sledi radikalizacija protesta

N1 Info pre 18 minuta
Predsednik Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravllja: "Od sutra krećemo u radikalizaciju, probaćemo da proširimo…

Predsednik Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravllja: "Od sutra krećemo u radikalizaciju, probaćemo da proširimo blokade"

Insajder pre 27 minuta
Propali pregovori poljoprivrednika i Vlade: Sledi RADIKALIZACIJA protesta

Propali pregovori poljoprivrednika i Vlade: Sledi RADIKALIZACIJA protesta

Plus online pre 12 minuta
Propali pregovori poljoprivrednika i Vlade, sledi radikalizacija protesta

Propali pregovori poljoprivrednika i Vlade, sledi radikalizacija protesta

Glas Šumadije pre 17 minuta
Ništa od pregovora - sledi radikalizacija protesta poljoprivrednika

Ništa od pregovora - sledi radikalizacija protesta poljoprivrednika

Radio 021 pre 28 minuta
N1: Propali pregovori poljoprivrednika i Vlade, sledi radikalizacija protesta

N1: Propali pregovori poljoprivrednika i Vlade, sledi radikalizacija protesta

Danas pre 38 minuta
Bez dogovora Vlade i poljoprivrednika: Najavljena radikalizacija protesta

Bez dogovora Vlade i poljoprivrednika: Najavljena radikalizacija protesta

Nedeljnik pre 23 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaVlada SrbijeZablaćeMlekoPoljoprivreda

Društvo, najnovije vesti »

Propali pregovori poljoprivrednika i Vlade, sledi radikalizacija protesta

Propali pregovori poljoprivrednika i Vlade, sledi radikalizacija protesta

N1 Info pre 18 minuta
Predsednik poslovnog udruženja Međunarodni transport: Čekamo radnu grupu Evropske komisije pa ćemo onda odlučiti šta dalje…

Predsednik poslovnog udruženja Međunarodni transport: Čekamo radnu grupu Evropske komisije pa ćemo onda odlučiti šta dalje

Insajder pre 17 minuta
Studenti objavili da ima privedenih posle protesta u parku Ušće

Studenti objavili da ima privedenih posle protesta u parku Ušće

Insajder pre 32 minuta
Policija između demonstranata i ograđenog gradilišta u parku Ušće, oboren jedan deo ograde

Policija između demonstranata i ograđenog gradilišta u parku Ušće, oboren jedan deo ograde

Insajder pre 18 minuta
Predsednik Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravllja: "Od sutra krećemo u radikalizaciju, probaćemo da proširimo…

Predsednik Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravllja: "Od sutra krećemo u radikalizaciju, probaćemo da proširimo blokade"

Insajder pre 27 minuta