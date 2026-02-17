Bez dogovora mlekara i ministra poljoprivrede, predstavnici udruženja napustili sastanak

BEOGRAD - Sastanak ministra poljoprivrede Dragana Glamočića i predstavnika udruženja poljoprivrednika u Vladi Srbije su propali, jer su poljoprivrednici koji protestuju zbog, kako kažu, nekontrolisanog uvoza, uvođenja zaštitnih taksa na uvoz mleka u prahu, evaporisanog mleka i tvrdih sireva, napustili sastanak. Dogovor je postignut samo sa predstavnicima udruženja povrtara.

Na sastanak koji je bio zakazan za 13 časova u zgradi vlade Srbije, Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je predstavnike Udruženja poljoprivrednika "Šajkača“, Udruženja "Naše mleko“, Udruženja "Spas i opstanak stočara zapadne Srbije“, Udruženja povrtara "Zablaće“ i Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja. Kako su ranije naveli, cilj sastanka je bio otvoren i konstruktivan razgovor o aktuelnoj situaciji u poljoprivredi, razmatranje zahteva i traženje