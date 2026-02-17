Bez dogovora mlekara i ministra poljoprivrede, predstavnici udruženja napustili sastanak

RTS pre 3 sata
Bez dogovora mlekara i ministra poljoprivrede, predstavnici udruženja napustili sastanak

Sastanak ministra poljoprivrede Dragana Glamočića i predstavnika udruženjâ poljoprivrednika u Vladi Srbije je propao, jer su ga napustili poljoprivrednici koji protestuju zbog, kako kažu, nekontrolisanog uvoza, uvođenja zaštitnih taksa na uvoz mleka u prahu, evaporisanog mleka i tvrdih sireva. Glamočić je ocenio da je sa predstavnicima poljoprivrednih udruženja vodio konstruktivan dijalog.

Dogovor je postignut samo sa predstavnicima udruženja povrtara. Predsednik Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Milorad Majstorović izjavio je Fonetu da se suština sastanka predstavnika poljoprivrednika sa resornim ministrom Draganom Glamočićem može svesti na njegove reči da "mogu da promene delatnost kojom se bave". Majstorović: "Rečeno nam je da nema nikakvog rešenja za naše zahteve" Majstorović je rekao da su poljoprivrednici izašli sa sastanka sa
