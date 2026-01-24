Veliki požar u industrijskoj zoni Novog Pazara zahvatio fabriku i magacine, vatrogasci iz više gradova na terenu

Naslovi.ai pre 20 minuta

Požar u Novom Pazaru zahvatio fabriku EMA TEX i više magacina sa lako zapaljivim materijalima, vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom, uzrok najverovatnije ljudski faktor.

U industrijskoj zoni u ulici Dimitrija Tucovića u Novom Pazaru izbio je veliki požar koji je zahvatio fabriku EMA TEX, kamenjaru Musić, više magacina i skladišta repromaterijala, posebno lako zapaljivog tekstila i štofova za nameštaj. Požar je izazvao veliku materijalnu štetu i širio se velikom brzinom, uz gust dim koji se širio širokim područjem. N1 Info RINA Telegraf

Vatrogasci iz Novog Pazara i okolnih gradova poput Sjenice, Tutina, Kraljeva, Kragujevca, Čačka, Raške i Ivanjice angažovani su u višesatnoj borbi sa vatrenom stihijom. Ukupno je na terenu bilo oko 59 vatrogasaca sa 19 vozila. Borba je bila teška i najzahtevnija do sada u ovom gradu, a požar je nakon višesatne intervencije stavljen pod kontrolu, sprečavajući dalje širenje. Telegraf RINA Insajder Kurir Danas Telegraf

Prema nezvaničnim informacijama, uzrok požara najverovatnije je ljudski faktor, vezan za nepažljivo odlaganje pepela nakon loženja kotla na pelet u prostoriji za otpad unutar kompleksa magacina. Nije bilo povređenih, ali je nekolicini radnika ukazana lekarska pomoć zbog udisanja dima i isparenja. N1 Info Danas NIN Blic

Potpredsednik Sandžačke demokratske partije Ministar Memić zahvalio je vatrogascima i službama na angažovanju i najavio da će zatražiti pomoć Vlade Srbije za privrednike pogođene požarom. Sandžak haber