Veliki požar u industrijskoj zoni Novog Pazara zahvatio fabriku i magacine, vatrogasci iz više gradova na terenu

Naslovi.ai pre 20 minuta
Veliki požar u industrijskoj zoni Novog Pazara zahvatio fabriku i magacine, vatrogasci iz više gradova na terenu

Požar u Novom Pazaru zahvatio fabriku EMA TEX i više magacina sa lako zapaljivim materijalima, vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom, uzrok najverovatnije ljudski faktor.

U industrijskoj zoni u ulici Dimitrija Tucovića u Novom Pazaru izbio je veliki požar koji je zahvatio fabriku EMA TEX, kamenjaru Musić, više magacina i skladišta repromaterijala, posebno lako zapaljivog tekstila i štofova za nameštaj. Požar je izazvao veliku materijalnu štetu i širio se velikom brzinom, uz gust dim koji se širio širokim područjem. N1 Info RINA Telegraf

Vatrogasci iz Novog Pazara i okolnih gradova poput Sjenice, Tutina, Kraljeva, Kragujevca, Čačka, Raške i Ivanjice angažovani su u višesatnoj borbi sa vatrenom stihijom. Ukupno je na terenu bilo oko 59 vatrogasaca sa 19 vozila. Borba je bila teška i najzahtevnija do sada u ovom gradu, a požar je nakon višesatne intervencije stavljen pod kontrolu, sprečavajući dalje širenje. Telegraf RINA Insajder Kurir Danas Telegraf

Prema nezvaničnim informacijama, uzrok požara najverovatnije je ljudski faktor, vezan za nepažljivo odlaganje pepela nakon loženja kotla na pelet u prostoriji za otpad unutar kompleksa magacina. Nije bilo povređenih, ali je nekolicini radnika ukazana lekarska pomoć zbog udisanja dima i isparenja. N1 Info Danas NIN Blic

Potpredsednik Sandžačke demokratske partije Ministar Memić zahvalio je vatrogascima i službama na angažovanju i najavio da će zatražiti pomoć Vlade Srbije za privrednike pogođene požarom. Sandžak haber

Povezane vesti »

MUP: Lokalizovan požar u Novom Pazaru, u toku dogašavanje

MUP: Lokalizovan požar u Novom Pazaru, u toku dogašavanje

RTV pre 44 minuta
Veliki požar u industrijskom kompleksu u Novom Pazaru stavljen pod kontrolu

Veliki požar u industrijskom kompleksu u Novom Pazaru stavljen pod kontrolu

Insajder pre 14 minuta
Veliki požar u industrijskoj zoni u Novom Pazaru gotovo ugašen

Veliki požar u industrijskoj zoni u Novom Pazaru gotovo ugašen

Euronews pre 49 minuta
Oglasio se MUP o velikom požaru u Novom Pazaru: Vatru gasilo 59 vatrogasaca i članovi dobrovoljnog društva

Oglasio se MUP o velikom požaru u Novom Pazaru: Vatru gasilo 59 vatrogasaca i članovi dobrovoljnog društva

Nova pre 14 minuta
MUP: Završava se gašenje požara u Novom Pazaru, niko nije povređen

MUP: Završava se gašenje požara u Novom Pazaru, niko nije povređen

Nedeljnik pre 14 minuta
MUP: Završava se gašenje požara u Novom Pazaru, niko nije povređen

MUP: Završava se gašenje požara u Novom Pazaru, niko nije povređen

Danas pre 29 minuta
Veliki požar u Novom Pazaru izbio u industrijskoj zoni

Veliki požar u Novom Pazaru izbio u industrijskoj zoni

NIN pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakNovi PazarTutinSjenicaKraljevoKragujevacpožar

Hronika, najnovije vesti »

MUP: Lokalizovan požar u Novom Pazaru, u toku dogašavanje

MUP: Lokalizovan požar u Novom Pazaru, u toku dogašavanje

RTV pre 44 minuta
Veliki požar u industrijskom kompleksu u Novom Pazaru stavljen pod kontrolu

Veliki požar u industrijskom kompleksu u Novom Pazaru stavljen pod kontrolu

Insajder pre 14 minuta
Veliki požar u industrijskoj zoni Novog Pazara zahvatio fabriku i magacine, vatrogasci iz više gradova na terenu

Veliki požar u industrijskoj zoni Novog Pazara zahvatio fabriku i magacine, vatrogasci iz više gradova na terenu

Naslovi.ai pre 20 minuta
Veliki požar u industrijskoj zoni u Novom Pazaru gotovo ugašen

Veliki požar u industrijskoj zoni u Novom Pazaru gotovo ugašen

Euronews pre 49 minuta
„Baba, daj 100.000 evra ili koljem!“: Ljubiši pretili da će mu zaklati majku, on im dao sve što je imao

„Baba, daj 100.000 evra ili koljem!“: Ljubiši pretili da će mu zaklati majku, on im dao sve što je imao

Nova pre 4 minuta