SAD: Premunuo muškarac koga su danas upucali federalni agenti u Mineapolisu

MINEAPOLIS - Muškarac koga su danas upucali federalni agenti američke Službe za imigraciju i carine (ICE) u Mineapolisu preminuo je, potvrdio je zvaničnik američke savezne države Minesota.

Ministarstvo za unutrašnju bezbednost podelilo je fotografiju, kako se navodi, pištolja koji je pripadao osumnjičenom koji je danas ranjen, prenosi NBC njuz. Nošenje skrivenog oružja u Minesoti nije ilegalno, prema državnom odeljenju za javnu bezbednost. Nije jasno šta je dovelo do incidenta ili kako je pištolj navodno dospeo u upotrebu, navodi američki TV kanal. Meri Morijarti, tužiteljka okruga Henepin, rekla je da je njena kancelarija "primila izveštaj da je