UKRAJINSKA KRIZA Završen trilateralni sastanak o Ukrajini u Abu Dabiju; Sibiha: Putin cinično naredio masovne napade

MOSKVA,KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.431. dan. Bezbednosni pregovori između delegacija Moskve, Vašingtona i Kijeva završeni su u Abu Dabiju. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiga optužio je ruskog predsednika Vladimira Putina da je cinično naredio masovni napad na Ukrajinu dok traju pregovori u glavnom gradu UAE.

- Ukrajinska obaveštajna služba: Rusija ima najviše četiri rakete "orešnik" Rusija trenutno raspolaže sa najviše tri do četiri rakete "orešnik", ali planira da započne njihovu serijsku proizvodnju 2026. godine, izjavio je danas prvi zamenik šefa Spoljne obaveštajne službe Ukrajine Oleg Lugovski. On je u intervjuu za Ukrinform ocenio da ta raketa ima pre svega političku, a ne vojnu ulogu, navodeći da se radi o "sredstvu za zastrašivanje" evropskih partnera Ukrajine,