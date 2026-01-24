Novinar Aksiosa: Pregovori u Abu Dabiju nastaviće se u nedelju, 1. februara

TRILATERALNI pregovori između Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Ukrajine nastaviće se u nedelju 1. februara u Abu Dabiju, objavio je novinar Aksiosa Barak Ravid, pozivajući se na izjavu američkog zvaničnika.

Foto Tanjug/AP/Alexander Kazakov -Trilateralni pregovori između SAD, Rusije i Ukrajine biće održani sledeće nedelje, u nedelju, za osam dana, u Abu Dabiju..., naveo je on na platformi X. Najteža tačka tokom razgovora američke, ruske i ukrajinske delegacije u Abu Dabiju u petak i danas bilo je teritorijalno pitanje, a između ostalog razgovaralo se i o stvaranju tampon zone, prenosi ruski portal Fontanka. Ruski mediji prenose da je prvi sastanak, koji je održan u