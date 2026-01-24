Zaharova o ukrajinskim napadima na medicinsko osoblje

Vesti online pre 36 minuta  |  Sputnik, Vesti online (J. V.)
Zaharova o ukrajinskim napadima na medicinsko osoblje

Kijevski režim i ukrajinska vojska izvršili su varvarski zločin, napavši kola hitne pomoći u danu kada su održani trilateralni Rusije, Ukrajine i SAD u Abu Dabiju, rekla je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova povodom ukrajinskog napada na ruski sanitet.

Kako je navela, u ranim jutarnjim satima u Hersonskoj oblasti napadnuto je vozilo hitne pomoći u kojem se, na poziv teškog bolesnika, nalazila medicinska ekipa. Gubernator regiona Vladimir Saldo je ranije saopštio da su se u kolima nalazile tri osobe i da su svi poginuli. Zaharova je istakla da Kijev načinio korak u pravcu eskalacije situacije i pokazao neodgovorno ponašanje prema mirovnim naporima za rešenje ukrajinske krize. „Kijevski režim ne samo da je načinio
Ključne reči

UkrajinaRusijaKijevvestisvetmarija zaharova

