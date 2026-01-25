Novi Alfa Romeo Giulia i Stelvio navodno neće stići do 2028. godine

Foto: Alfa Romeo Ideja je bila da sledeći Alfa Romeo Giulia i Stelvio budu isključivo električni automobili, ali sada dolazi do velike strateške promene.

Izvršni direktor Alfa Romea Santo Ficili je otkrio da kompanija mora da promeni sve u vezi s navedenim modelima. – Moramo da pređemo s isključivo električnih vozila na sve ostale pogonske sklopove – rekao je Ficili za Auto Express. – Možete zamisliti šta to znači, moramo da preoblikujemo platforme, elektronske arhitekture, povezivost automobila, ne samo za Alfa Romeo već i za sve marke Stellantis grupe. Dakle, razvoj ide ispočetka. Novi Stelvio je trebalo da