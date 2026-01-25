Novi Alfa Romeo Giulia i Stelvio navodno neće stići do 2028. godine

Auto blog pre 4 minuta  |  Revijahak.hr / Carscoops.com
Novi Alfa Romeo Giulia i Stelvio navodno neće stići do 2028. godine

Foto: Alfa Romeo Ideja je bila da sledeći Alfa Romeo Giulia i Stelvio budu isključivo električni automobili, ali sada dolazi do velike strateške promene.

Izvršni direktor Alfa Romea Santo Ficili je otkrio da kompanija mora da promeni sve u vezi s navedenim modelima. – Moramo da pređemo s isključivo električnih vozila na sve ostale pogonske sklopove – rekao je Ficili za Auto Express. – Možete zamisliti šta to znači, moramo da preoblikujemo platforme, elektronske arhitekture, povezivost automobila, ne samo za Alfa Romeo već i za sve marke Stellantis grupe. Dakle, razvoj ide ispočetka. Novi Stelvio je trebalo da
Otvori na auto.blog.rs

Auto blog »

Nemačka priprema zakon o apsolutnoj zabrani aplikacija koje upozoravaju na radare

Nemačka priprema zakon o apsolutnoj zabrani aplikacija koje upozoravaju na radare

Auto blog pre 6 sati
Novi električni M3 će iz zvučnika generisati zvukove legendarnih BMW modela

Novi električni M3 će iz zvučnika generisati zvukove legendarnih BMW modela

Auto blog pre 59 minuta
Kina je lane prodala 34,4 miliona vozila ili jedan automobil svake sekunde

Kina je lane prodala 34,4 miliona vozila ili jedan automobil svake sekunde

Auto blog pre 1 sat
VIDEO: BMW 3 G20 bez opreme – Bacanje para ili najbolja kupovina?

VIDEO: BMW 3 G20 bez opreme – Bacanje para ili najbolja kupovina?

Auto blog pre 3 sata
Američki BMW dileri žele veliki SUV model X9

Američki BMW dileri žele veliki SUV model X9

Auto blog pre 2 sata
Auto blog »

Automobili, najnovije vesti »

Novi Alfa Romeo Giulia i Stelvio navodno neće stići do 2028. godine

Novi Alfa Romeo Giulia i Stelvio navodno neće stići do 2028. godine

Auto blog pre 4 minuta
Novi električni M3 će iz zvučnika generisati zvukove legendarnih BMW modela

Novi električni M3 će iz zvučnika generisati zvukove legendarnih BMW modela

Auto blog pre 59 minuta
Može li Dacia Bigster parirati Toyoti Corolla Cross u hibridnom svetu?

Može li Dacia Bigster parirati Toyoti Corolla Cross u hibridnom svetu?

Vrele gume pre 2 sata
Kina je lane prodala 34,4 miliona vozila ili jedan automobil svake sekunde

Kina je lane prodala 34,4 miliona vozila ili jedan automobil svake sekunde

Auto blog pre 1 sat
VIDEO: BMW 3 G20 bez opreme – Bacanje para ili najbolja kupovina?

VIDEO: BMW 3 G20 bez opreme – Bacanje para ili najbolja kupovina?

Auto blog pre 3 sata