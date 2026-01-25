"Je l' ti razumeš šta si sad rekao?!" Vučić Bajatoviću na sednici Vlade Srbije: "Što ne donesete odluke i ukinete te birokratske procedure?"

Blic pre 3 sata
"Je l' ti razumeš šta si sad rekao?!" Vučić Bajatoviću na sednici Vlade Srbije: "Što ne donesete odluke i ukinete te…
"Možemo da proglasimo neke projekte projektima od nacionalnog interesa i da skratimo proceduru", rekao je Bajatović Vučić je konstatovao da se kasni pet godina sa planovima zbog birokratije Jedna od tema koja je izazvala buru na sednici Vlade Srbije bila je i proširenje superkompjutera koji se besplatno daje na korišćenje svim tehničkim fakultetima, institutima, naučno-tehnološkim parkovima i startapima. Predsednik Aleksandar Vučić je govorio o planovima u vezi sa
