Srbija je šampion Evrope, Mandić i Glušac su od zlata: Najveća vaterpolo sila krunisana u Beogradskoj areni

Srbija je postala šampion Evrope! Naši Delfini su pobedili reprezentaciju Mađarske 10:7, velikog rivala u spektakularnom meču u Beogradskoj areni.

Iako je naš tim u meč ušao oslabljen, bez Miloša Ćuka, izostanak je nadoknađen neverovatnom igrom Đorđa Lukića koji je bio pravi lider na terenu. Ne sme se izostaviti najbolji vaterpolista sveta Dušan Mandić, ali ispred svih ostao je Milan Glušac koji je bio nepremostiva prepreka za Mađare na golu. Iako je izostanak iskusnog Ćuka bio veliki udarac, a čvrste odbrane nad Dušanom Mandićem i Nikolom Jakšićem agresivnije nego u ostalim mečevima, delfini su pronašli