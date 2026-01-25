Vučić: Svet na prelomnoj tački, za očuvanje mira u Srbiji potrebno angažovanje svih organa

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se svet nalazi na prelomnoj tački i da ide ka daljem fragmentiranju i sukobima i ukazao da je, da bi se obezbedio i garantovao mir, sigurnost i bezbednost građanima, potreban angažman svih državnih organa na onome što je ustanovljeno kao najviši prioritet Srbije - očuvanje mira i stabilnost zemlje.

Vučić je na tematskoj sednici Vlade Srbije, na kojoj je učestvovao na poziv premijera prof. dr Đure Macuta, kazao da je drugi cilj da ova godina bude ekonomski najuspešnija za Srbiju i dodao da su glavne teme Ekspo, energetika, zdravstvo, poljoprivreda, obrazovanje i nauka i istakao da mora da se ide hrabro u reforme i pokaže vizija. Kritikovao je ministre u Vladi Srbije zbog nedovoljnog angažovanja i zamolio premijera Macuta da saopšti ministrima da ako hoće da