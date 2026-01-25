„Uznemiren sam sada“: Đoković se oglasio povodom Sabalenke, ona mu odmah uzvratila!

Hot sport pre 3 sata
„Uznemiren sam sada“: Đoković se oglasio povodom Sabalenke, ona mu odmah uzvratila!

Njih dvoje nastavljaju da se zabavljaju! Arina Sabalenka uspela je da obori jedan zanimljiv grend slem rekord koji je do sada držao Novak Đoković, a potom je „utučenom“ srpskom asu uputila i poruku podrške.

Reč je o podatku koji se odnosi na broj uzastopno osvojenih taj-brejkova na najvećim turnirima. Beloruskinja je trijumfom protiv Viktorije Mboko (6:1, 7:6 /7:1/) stigla do čak 20 vezanih dobijenih taj-brejkova, što znači da u ovom segmentu igre nije poražena još od polufinala Rolan Garosa 2023. godine. Tada je od nje bila bolja Karolina Muhova, koja je posle tri veoma neizvesna seta izborila plasman u finale. Đoković je na ovu informaciju reagovao kratkom porukom
