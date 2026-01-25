"Ja sam uznemiren..." Novak Đoković odgovorio Arini Sabalenki! (foto)

Večernje novosti pre 39 minuta
"Ja sam uznemiren..." Novak Đoković odgovorio Arini Sabalenki! (foto)

NIJE dugo Novaku Đokoviću trebalo da odgovori nakon što je Arina Sabalenka savladala Viktoriju Mboko i dobila 20. uzastopni taj-brejk.

FOTO: Tanjug/AP Ona je tako skinula sa trona Novaka Đokovića koji je do danas važio za kralja taj-brejkova. Time je srušila rekord koji je držao Đoković, koji je dugo važio za "kralja 13. gema". Sada, kada je srušen, reagovao je na objavu Rolan Garosa, koji je podelio ovaj podvig Sabalenke. - Arina Sabalenka je najdominantnija u taj-brejkovima, ona je oborila jedan od rekorda koji drži Novak Đoković, stoji u objavi Rolan Garosa, na šta je reagovao Đoković: - Ja sam
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

"Arina, uznemiren sam": Đoković objavio da ceo svet vidi šta je Sabalenka uradila

"Arina, uznemiren sam": Đoković objavio da ceo svet vidi šta je Sabalenka uradila

Mondo pre 9 minuta
Krunić i Danilina razočarale domaćina, idu u četvrtfinale Australijan opena

Krunić i Danilina razočarale domaćina, idu u četvrtfinale Australijan opena

Sportske.net pre 24 minuta
„Uznemiren sam sada“: Đoković se oglasio povodom Sabalenke, ona mu odmah uzvratila!

„Uznemiren sam sada“: Đoković se oglasio povodom Sabalenke, ona mu odmah uzvratila!

Hot sport pre 1 sat
Igra za Ameriku – ali u srcu su Srbija i Novak: Iva je najveća senzacija u Australiji

Igra za Ameriku – ali u srcu su Srbija i Novak: Iva je najveća senzacija u Australiji

Sputnik pre 1 sat
(Video) Aleksandra Krunić i Ana Danilina u četvrtfinalu Australijan Opena: U ludom meču savladale Australijanke Hanter i Džoint…

(Video) Aleksandra Krunić i Ana Danilina u četvrtfinalu Australijan Opena: U ludom meču savladale Australijanke Hanter i Džoint

Dnevnik pre 49 minuta
AO - Nemilosrdna Iva Jović, Sabalenka i Gof sigurne

AO - Nemilosrdna Iva Jović, Sabalenka i Gof sigurne

Sportske.net pre 1 sat
Derbi koji to nije bio - De Minor sa lakoćom pobedio Bublika

Derbi koji to nije bio - De Minor sa lakoćom pobedio Bublika

RTS pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićRolan GarosTanjugArina Sabalenka

Sport, najnovije vesti »

Tuča Delija i Torcide u Tuzli

Tuča Delija i Torcide u Tuzli

Insajder pre 4 minuta
Novakova odluka koju su svi čekal na Australijan openu

Novakova odluka koju su svi čekal na Australijan openu

Nova pre 9 minuta
Kako se raspao Danil Medvedev: Nedavno GS finale, sada bez gema u setu protiv doskorašnjeg tinejdžera!

Kako se raspao Danil Medvedev: Nedavno GS finale, sada bez gema u setu protiv doskorašnjeg tinejdžera!

Hot sport pre 19 minuta
„Kako stvari stoje, neće ni ubuduće“: Đoković otklonio svaku dilemu da će se njegov turnir vratiti u Srbiju!

„Kako stvari stoje, neće ni ubuduće“: Đoković otklonio svaku dilemu da će se njegov turnir vratiti u Srbiju!

Hot sport pre 44 minuta
Jović postigao 23 poena u pobedi Majamija protiv Jute, Dončićevih 33 poena u Dalasu

Jović postigao 23 poena u pobedi Majamija protiv Jute, Dončićevih 33 poena u Dalasu

NIN pre 44 minuta