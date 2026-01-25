Ljudi padaju mrtvi zbog nezapamćene snežne oluje u Americi! Samo u Njujorku 5 žrtava, 190 miliona bez struje, strašni prizori: "Ovo je tek početak" (video)

Kurir pre 53 minuta  |  Beta
Ljudi padaju mrtvi zbog nezapamćene snežne oluje u Americi! Samo u Njujorku 5 žrtava, 190 miliona bez struje, strašni prizori…

Oko 10.300 letova otkazano danas širom SAD zbog velike zimske oluje koja je pogodila tu državu, dok su aviokompanije upozorile na otkazivanje i kašnjenja letova na nekim od najprometnijih aerodroma u zemlji.

Sneg, susnežica i ledena kiša ugrozili su oko 180 miliona ljudi, više od polovine stanovništva SAD, saopštila je Nacionalna meteorološka služba. Nakon što je prošla kroz jug, meteorolozi su rekli da se očekuje da će se oluja pomeriti na severoistok, gde će pasti od 30 do 60 centimetara snega od Vašingtona preko Njujorka i Bostona. Nacionalni aerodrom Ronald Regan u Vašingtonu saopštio je na svojoj veb stranici da su sve aviokompanije otkazale odlazne letove, oko
